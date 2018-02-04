أعطوهم مدرسة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مدرسة من اطارات السيارات، تعمل منذ نحو ثماني سنوات في الخان الاحمر، ومدرسة من الاسمنت – الاجدد والاقل شهرة في المنطار – تشيران الى تغييرات في المجتمع البدوي. فالراشدون معنيون بان يتعلم ابناؤهم أكثر قدر ممكن، وأكثر مما نالوا هم من التعليم في طفولتهم؛ وهم يريدون على نحو خاص أن تتعلم بناتهم وأن تكملن المدرسة الثانوية.

البدو، مثل كل سكان الضفة الغربية الفلسطينيين، يخضعون للصلاحيات المدنية من السلطة الفلسطينية بما في ذلك قانون التعليم الالزامي فيها. ولكن التجمعات السكانية التي تسكن في المنطقة ج تخضع للصلاحيات الادارية والامنية لاسرائيل. هذا التقسيم المصطنع وعدم المنطق التخطيطي للتصنيفات أ، ب و ج في الضفة كان يفترض أن يلغى منذ 1999. ولكن الامر لم يحصل، وواظبت اسرائيل فقط في محظورات البناء التي فرضتها على الفلسطينيين في المنطقة ج، بما في ذلك المدارس. وتساقط الاطفال البدو من المدارس التي في اريحا، العيزرية وابو ديس سواء لان اهاليهم لا يملكون المال لدفع نفقات السفر أم بسبب الصعوبة في السير كل يوم على الاقدام على مدى بضع ساعات، في المطر وفي الشمس الحارة، في الوديان وفي الطلعات الساحقة. وبشكل لا مفر منه بنيت في هذه التجمعات السكانية وغيرها مبان تعليمية بلا تراخيص.

مجموعة الضغط من المستوطنين والاخذة في جمع القوة، ورأس حربتها هي جمعية رغافيم واللجنة الفرعية لشؤون المناطق في لجنة الخارجية والامن، تضغط بجسارة متعاظمة على الادارة المدنية لتنفيذ أوامر الهدم. ولا تكتفي مجموعة الضغط بذلك بل وتطالب بالاقتلاع التام والاخلاء للتجمعات البدوية (وغيرها من التجمعات السكانية مثل سوسيا) والتي توجد في مكانها قبل وقت طويل من احتلال الضفة.

الالتماسات التي رفعتها الى محكمة العدل العليا التجمعات البدوية وغيرها وإن كانت أخرت عملية اقتلاعها، الا ان سكانها يعيشون في ظروف آخذة في الاحتدام. ويبحث قضاة العليا في "عدم قانونية" المباني الفلسطينية، ويتجاهلون تماما السياق التاريخي والقانون الدولي الذي يحظر الاقتلاع بالاكراه. وهم لم يطلبوا ابدا من الدولة أن تتوقف عن سياستها التمييزية، التي تسمح لليهود بالبناء وتمنع ذلك عن الفلسطينيين. وفي نهاية كانون الاول أمر قضاة العليا بهدم المدرسة في المنطار. وأجل التماس جديد مرة اخرى هذه النهاية. ولا يزال القضاة ملزمين بان يحسموا مصير مدرسة اطارات السيارات وجماعة الخان الاحمر.

ليس متأخرا من ناحية قضاة العليا ابداء الشجاعة المدنية والديمقراطية ومنع ميول الهدم والاقتلاع القسري. يمكن للقضاة أن يستمدوا التشجيع والالهام من مبادرة مجموعة من سكان كفار ادوميم، الذين بخلاف الموقف الرسمي لمستوطنتهم، قرروا العمل ضد هدم الخان الاحمر ومدرسته.