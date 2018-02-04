"جرار" أيقونة التواصل الاجتماعي بعد فشل "إسرائيل" في القبض عليه للمرة الثالثة

بعد ساعات من فشل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للمرة الثالثة في اغتيال المجاهد أحمد نصر جرار في بلدة برقين قضاء مدينة جنين المحتلة، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشعارات المدح وأناشيد الثورة تأييداً ونصرةً للمجاهد جرار في مطاردته المتواصلة منذ قرابة الشهر مع جيش الاحتلال.

وأكد الناشطون في تغريدات متعددة، أن المجاهد جرار تمكن من هزيمة جيش بكامل عتاده العسكري والتكنولوجي والاستخباري للمرة الثالثة في بلدة برقين قضاء جنين منذ عملية نابلس المحتلة ما يدلل على هشاشة الاحتلال وبطلان مقولة (الجيش الذي لا يقهر).

ويتهم الاحتلال "الإسرائيلي" المجاهد جرار بتنفيذ عملية نابلس وقتل حاخام كبير في العملية وذلك بتاريخ (9/1/2018)، ومنذ تلك الحادثة حاول جيش الاحتلال القاء القبض أو اغتيال المجاهد جرار.

وكان الاحتلال اقتحم مدينة جنين المحتلة بتاريخ (17/1/2018) وحاصر منازل تعود ملكيتها لعائلة جرار واستمرت عملية الاقتحام نحو 10 ساعات تخللها اشتباك مسلح عنيف مع مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال بهدف القبض أو اغتيال أحمد نصر جرار لكنها فشلت حيث أدت العملية لاستشهاد المواطن أحمد إسماعيل جرار وإصابة عدد من المواطنين واعتقال عدد أخر، كما أصيب خلالها جنديين إسرائيليين أحدهما وصف حينها بالخطيرة.

وصباح يوم السبت بتاريخ (3/2/2018) اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الكفير وبرقين قضاء جنين في محاولة ثانية لاعتقال المجاهد أحمد نصر جرار لكنها فشلت وانسحبت قبل الظهر، ومساء ذات اليوم عاودت قوات الاحتلال معززة بقوة عسكرية ضخمة اقتحام بلدة برقين وفرضت عليها حصراً مشدداً استمر عدة ساعات استشهد خلال المواطن أحمد عبيد وهدمت (بركس للأغنام) قبل أن تنسحب مسجلة الفشل الثالث في القاء القبض أو اغتيال المجاهد أحمد نصر جرار.

وغرد النشطاء على هشتاغ #جنين #المطارد_احمد_جرار #بلدة_برقين تأكيداً على دعمهم واسنادهم للمجاهد جرار بعد بفشل الاحتلال في إلقاء القبض عليه أو اغتياله، وقال أحد النشطاء "أرادو أحمد فاستشهد أحمد، وعادوا للبحث عن أحمد، فاستشهد أحمد أخر، رحم الله أحمد وأحمد وحفظ الله أحمد وكل أحمد".

ومنهم من نشر أناشيد الثورة الفلسطينية التي تعزز دور جنين البطولة في معركة المواجهة مع الاحتلال "الإسرائيلي" ومنها: "باسم المخيم انا لم أمت واسال جنين، انا لم ازل شوكا في حلق الغاصبين انا راية انا ثورة فشهادة أنا فجر شعب حطم القيد اللعين".

والعديد من النشطاء رفع أكفه إلى السماء ليحفظ الله تعالى المجاهد أحمد نصر جرار ويعمي أبصار جنود الاحتلال وأذنابهم عن المجاهد جرار.































