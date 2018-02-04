تحسباً لحرب مع حزب الله..الاحتلال يتدرب على عمليات إنزال ضخمة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قررت إجراء أضخم تدريب لعمليات إنزال من الجو لجميع وحدات المظلين في جيش الاحتلال.

ووفقاً للصحيفة، فهذا القرار جاء على ضوء تحذيرات قيادة جيش الاحتلال، من استئناف إيران لبناء مصنع للصواريخ المتطورة، والتوتر مع حزب الله، وتهديد "إسرائيل" بقصف المصنع المزعوم في لبنان.

وقالت الصحيفة: أن التدريب سيبدأ منتصف العام الحالي 2018 وسيشارك فيه جميع وحدات المظلين، حيث سيتم إنزال الجنود المظلين وهم يحملون عتاد ثقيل، كما سيشارك في التدريب الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال، وسيكون التدريب أكبر بكثير من التدريب الذي أجراه لواء المظلين في منطقة يبنا عام 2013.

وسيجري التدريب في المنطقة الجنوبية في منطقة النقب في ساعات الليل والنهار، وسيتدرب الجنود على السيطرة على منطقة معينة.

وقال ضابط "إسرائيلي": خلال التدريب ستقوم طائرات مقاتلة بغارات وهمية وعمليات إنزال معدات ثقيلة وذخيرة وإنزال آليات عسكرية ومواد تموين للجنود.

وسيستخدم التدريب لأول مرة مظلات جديدة من تصنيع شركة " اير بورين " الأمريكية، حيث تمكن المظلة الجندي الهبوط في أراضي ذات تضاريس مختلفة، وستشارك في التدريب طائرات شمشون والتي تحمل ثقل أكبر من طائرات "هركولس"، حيث تستطيع طائرات شمشون حمل 92 جندي بمعداتهم وأربع جيبات عسكرية لتنفيذ المهام.

وقد قال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي: ربما في المعركة المقبلة مع حزب الله سنضطر لإرسال جنود للتدرب على الأرض، فنحن لا نبحث عن مغامرات، ولكن إن فرضت الحرب علينا فيجب انهاء الحرب بأسرع وقت فبدون جنود على الارض لن تنتهي الحرب مع العدو. وفقاً لقوله