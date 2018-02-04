"إسرائيل" تُصوت اليوم على تحويل "جلعاد" لمستوطنة

تصوت الحكومة "الإسرائيلية" اليوم الأحد ، على تحويل البؤرة الاستيطانية "حافات جلعاد" جنوبي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنة تحظى بجميع الامتيازات التي تتمتع بها المستوطنات.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "أغلبية من الوزراء تؤيد هذه المصادقة خلال جلستها الأسبوعية، ومن بينهم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينيت".

وقتل حاخام "إسرائيلي" على يد مقاومين فلسطينيين قرب مدخل هذه البؤرة قبل عدة أسابيع، وتعهد ليبرمان منذ ذلك الحين بتحويلها إلى مستوطنة معترف بها.

والبؤرة مقامة على أراضي 5 قرى فلسطينية جنوبي غرب نابلس، وهي قرى : فرعتا، وجيت، وكفر قدوم، وتل، وصرة.