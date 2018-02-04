وزير التعليم: هدم المدارس بات أمر لا يحتمل الشجب والاستنكار

أكد د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين، أن هدم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدرسة الوحيدة في تجمع أبو نوار شمال شرق القدس المحتلة، بات أمر لا يحتمل الشجب والاستنكار في خطوة تهدف لتدمير البنية التحتية للتعليم.

وأوضح صيدم في تصريحات إذاعية، أن هدم الاحتلال لمدرسة أبو نوار تؤكد أن الاحتلال عاقد العزم على تدمير البنية التحية للتعليم، في ظل استمرار اتهامه للمدارس والمناهج الفلسطينية بالتحريض.

وأضاف صيدم، أن الاحتلال ينفذ الأوامر العسكرية وأوامر المحاكم التي لا تريد أن ترى تعليم وتجمعات سكنية، باعتبارها بالنسبة لهم حجر عثرة أمام التمدد الاستيطاني.

واعتبر صيدم وجود الوفود الأجنبية في هذه المناطق وأمام المدارس أمر لا يكفي، مشيراً إلى أن هذه القضية جرى طرحها خلال اجتماعات أمام مؤسسات "اليونسكو واليونسيف"، فهي قضايا باتت لا تحتمل الشجب والاستنكار.