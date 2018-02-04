"الاونروا" تحذر من آثار "كارثية" في غزة ستظهر بداية نيسان

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد، من الآثار المترتبة على وقف المساعدات الأميركية على السكان في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة ان الآثار الكارثية ستظهر واضحة خلال نيسان القادم، حيث تعاني الوكالة من صعوبة في توفير الأموال اللازمة لشراء المواد الغذائية المقدمة كمساعدات للاجئين.

وشكك المدير المختص بشؤون قطاع غزة في الوكالة ماتياس شماله، في تصريحات له لإذاعة بافاريا الألمانية، في قدرة "الأونروا" على شراء المواد الغذائية الضرورية للربع الثاني بداية من نيسان حتى حزيران بسبب نقص الأموال.

تجدر الإشارة إلى أنّ "أونروا" تدعم نحو مليون شخص في قطاع غزة بمواد غذائية وتشغل 267 مدرسة و21 مؤسسة صحية هناك.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت تجميد مساعدات بنحو 65 مليون دولار للضغط على الفلسطينيين لإجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.