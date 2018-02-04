الاحتلال يهدم المدرسة الوحيدة في تجمع أبو النوار بالقدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" العسكرية فجر اليوم الأحد، مدرسة في تجمع بدو عرب أبو النوار شمال شرق القدس المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية.

وأفاد مراسلنا أن المدرسة هي الوحيدة في تجمع بدو عرب أبو النوار شمال شرق القدس.

وقال ممثل تجمع "أبو النوار" داوود جهالين في تصريحات صحفية: إن وحدات من شرطة الاحتلال وما تسمى "بالإدارة المدنية" اقتحمت التجمع وأغلقت المنطقة، ثم شرعت بهدم غرفتي الصف الثالث والرابع.

وأشار إلى أن ملف ترخيص المدرسة موجود لدى محكمة الاحتلال العليا، ولم يصدر عنها أي قرار بالهدم بعد.

وتابع جهالين: سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيلنا من منازلنا وخيامنا لصالح المشاريع الاستيطانية، وتهجيرنا قسرا وإرغامنا على الرحيل، إلا أننا سنبقى صامدين في أرضنا.