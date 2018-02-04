ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

بعد إغلاق المنطقة بالكامل

الاحتلال يهدم المدرسة الوحيدة في تجمع أبو النوار بالقدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:15 - 04 فبراير 2018
هدم هدم
مشاركة

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" العسكرية فجر اليوم الأحد، مدرسة في تجمع بدو عرب أبو النوار شمال شرق القدس المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية.

وأفاد مراسلنا أن المدرسة هي الوحيدة في تجمع بدو عرب أبو النوار شمال شرق القدس.

وقال ممثل تجمع "أبو النوار" داوود جهالين في تصريحات صحفية: إن وحدات من شرطة الاحتلال وما تسمى "بالإدارة المدنية" اقتحمت التجمع وأغلقت المنطقة، ثم شرعت بهدم غرفتي الصف الثالث والرابع.

وأشار إلى أن ملف ترخيص المدرسة موجود لدى محكمة الاحتلال العليا، ولم يصدر عنها أي قرار بالهدم بعد.

وتابع جهالين: سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيلنا من منازلنا وخيامنا لصالح المشاريع الاستيطانية، وتهجيرنا قسرا وإرغامنا على الرحيل، إلا أننا سنبقى صامدين في أرضنا.

متعلقات