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طقس فلسطين: ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:58 - 04 فبراير 2018
طقس فلسطين طقس فلسطين
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توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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