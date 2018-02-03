شهيد برصاص الاحتلال في جنين

استشهد الشاب أحمد سمير عبيد (19 عاماً)، مساء اليوم السبت، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي بالرأس خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة وادي برقين غرب جنين.

وكان الشاب نقل إلى مستشفى جنين الحكومي في حالة بالغة الخطورة جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على بلدة برقين غرب جنين، منذ ساعات صباح اليوم، عن استشهاد الشاب عبيد وإصابة 8 آخرين بالأعيرة النارية والمعدنية، واعتقال 4 وهدم غرفة وبركس أغنام، إضافة إلى حالات هلع وصدمة واختناق بالغاز في صفوف المواطنين، وإلحاق أضرار مادية في ممتلكاتهم.