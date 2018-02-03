"القسام" تنعي قائداً ميدانياً توفي إثر مرض عضال

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد أبطالها المجاهدين، الذي توفي إثر إصابته بمرض عضال.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري اليوم الأحد: "إن القائد الميداني محمد موسى كامل موسى (33 عاماً) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة توفي إثر إصابته بمرض عضال.

وأضافت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

