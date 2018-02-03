عثمان ديمبلي يخالف توقعات برشلونة

شهد تمرين برشلونة الإسباني اليوم السبت، عودة الفرنسي عثمان ديمبلي، للمشاركة في التدريبات بعد غيابه عن صفوف الفريق الكتالوني في الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ديمبلي تدرب مع الفريق بشكل طبيعي في الحصة الأولى اليوم لمدة 15 دقيقة وسط ترحيب من زملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي عاد للتدريبات قبل أسبوع من موعد عودته، بحسبما أعلنه برشلونة عندما أصيب اللاعب الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة سيكون حريصا في التعامل مع إصابة عثمان ديمبلي وسيعطيه الوقت الكافي للتعافي تماما قبل المشاركة في المباريات.

يشار إلى أن ديمبلي تعرض في مطلع الموسم الجاري لإصابة أدت إلى غيابه عن البلوغرانا لثلاثة أشهر قبل إصابته مرة أخرى منذ 3 أسابيع.

وانضم ديمبلي لبرشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني، في الصيف الماضي مقابل 105 ملايين يورو، و35 مليون أخرى حوافز.