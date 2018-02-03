"القسام" تنشر وثائقياً يروي الدور الجهادي للقائد عماد العلمي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم السبت، فيديو وثائقي يروي الدور الجهادي للقائد عماد العلمي والذي استعرض محطات من حياته الجهادية في عديد من الدول.

وكشفت الكتائب في الفيلم الوثائقي والذي أسمته السيد الثائر عن دور العلمي في إيصال السلاح إلى قطاع غزة ومهام أخرى كان يتولاها العلمي خلال فترة ابعاده عن قطاع غزة.

وأقامت حركة "حماس" حفل تأبين للقيادي الراحل عماد العلمي بمدينة غزة، عرفاناً بما قدّمه في مسيرته النضالية للتحرر من ضيم الاحتلال.

وشارك في حفل التأبين قيادات من الحركة وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، ونواب من المجلس التشريعي، ووجهاء ومخاتير.

وقدّم همام العلمي نجل الراحل عماد العلمي في كلمة ممثلة عن عائلة العلمي الشكر لمن وقف من الشعب الفلسطيني مع عائلته، في مصابهم الجلل.

وقال "كان والدي رحمه الله عفيفًا زاهدًا فلم يترك لنا أراض وعمارات؛ بل ترك لنا الباقيات الصالحات وكان والدي صوامًا قوامًا".

وتابع حديثه "والدي كان له سهماً في كافة مجالات حركة حماس، وأسأل الله أن تختم هذه المسيرة المباركة وأن يكون له سهما مع الصديقين والشهداء".

وأوصى العلمي حركة حماس وبخاصة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورفقاء دربه، "أمانة أود أن اتركها في اعناقكم حين توفّي جدنا ضياء العلمي أوقف له القائد صلاح الدين الايوبي له ارض وقف، وأود حين التحرير أن لا تنسوا الرجل، تنسى رفيقك اضرب له سهمًا من ثمار النصر يصل لها اجرها في روضته".

وتوفي العلمي صباح الثلاثاء 30-1-2018 متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في منزله.