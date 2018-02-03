الاحتلال يهدم غرفة وبركس أغنام في برقين غرب جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غرفة، وبركس أغنام، وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مستمرة في بلدة برقين غرب جنين .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، هدمت غرفة، وبركسا للأغنام يعود للمواطن خالد مصطفي عتيق.

وأشار الأهالي إلى وجود وحدات مستعربة، في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة النطاق للمنازل، مستخدمة الكلاب البوليسية، خاصة في الحي الشرقي من البلدة.

وأوضحوا أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر نقلت إلى مستشفى جنين شابا من برقين أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط.