غرينبلات: "صفقة القرن" في مراحلها الأخيرة

أبلغ المبعوث الأميركي لعملية السلام جايسون غرينبلات قناصل دول أوروبية معتمدين في القدس، بأن صفقة القرن في مراحلها الأخيرة.

ونقلت صحيفة "القدس" عن أحد المشاركين في اللقاء -دون ذكر اسمه- أن غرينبلات في معرض حديثه عن صفقة القرن أكد للمسؤولين الأوروبيين أن الطبخة على النار ولم يبق سوى إضافة القليل من الملح والبهارات، وفق تعبيره.

وقال غرينبلات إن الخطة الأميركية الجاري إعدادها تشمل المنطقة، وإن الفلسطينيين أحد أطرافها، لكنهم ليسوا الطرف المقرر في تطبيقها.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترمب سيكشف قبل منتصف العام الحالي عن خطة لتسوية الصراع الفلسطيني.

وأوضحوا أن هذه الخطة -التي يضعها جاريد كوشنر مستشار وصهر ترمب بالتعاون مع غرينبلات- ستكون شاملة وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وستتناول كل القضايا الكبرى بما فيها قضايا القدس والحدود واللاجئين، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين.

وفي سياق آخر أبلغ غرينبلات القناصل الأوروبيين بأن إدارة ترمب تريد إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

يأتي ذلك بينما نصح دبلوماسيون غربيون القادة الفلسطينيين بعدم التسرع في اتخاذ مواقف متشنجة، وانتظار عرض الخطة رسميا.