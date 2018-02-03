القدرة يُطالب بتحرك فوري لإنقاذ المرضى في قطاع غزة

طالب الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، جميع الهيئات الاغاثية بالتحرك الفوري لإنقاذ الخدمات الصحية التي دخلت مستويات بالغة الخطورة جراء أزمة الوقود في قطاع غزة.

ودعا القدرة، في تصريح مقتضب وصل فلسطين اليوم نسخة عنه المجموع الوطني الفلسطيني للتحرك الفوري والمساعدة في تخفيف المعاناة التي يعانيها القطاع الصحي بسبب نقص الوقود.

يُشار إلى أن وزارة الصحة حذرت صباح اليوم السبت، من توقف المزيد من المولدات في المرافق الصحية في الأيام المقبلة جراء أزمة الوقود.

وكانت الصحة أعلنت قبل أيام عن توقف العمل في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة ومستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق غزة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً أزمات متعددة منها أزمة انقطاع التيار الكهربائية التي تفاقمت خلال العام الحالي.

وتحتاج مستشفيات قطاع غزة إلى 450 ألف لتر من السولار في ظل انقطاع التيار الكهربائي من (8 إلى 12 ساعة).