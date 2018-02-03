رام الله: إغلاق محطتين وضبط سولار مهرب ومصادرة مضخات وقود

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم السبت، وبمساندة الشرطة والامن الوطني، نقطتين عشوائيتين لبيع المحروقات، وضبطت (9200) لتر سولار مهرب وغير قانوني في احدى قرى غرب محافظة رام الله، وصادرت معدات مضخات للتعبئة .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، انه بناء على تعليمات وتوجيهات قائد الجهاز العميد اياد بركات بمراقبة حثيثة لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة، وبمتابعة حثيثة لإحدى المحطات في احدى قرى غرب محافظة رام الله، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية وبمساندة الشرطة والامن الوطني من مداهمة النقاط المكونة من موقعين مختلفين، وضبط (9200) لتر سولار مهرب وغير قانوني ومعدات ومضخات للتعبئة، حيث تم مصادرة الكمية واغلاق النقطتين لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.