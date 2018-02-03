التجمع الإعلامي: 67 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال يناير

رصد التجمع الاعلامي الفلسطيني (67) انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي ، من بينها (53) انتهاكًا إسرائيليًا.

وأكَّد التجمع الإعلامي في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه تصاعد حدّة الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية وخطورتها بحق الطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة المحاصر خلال ممارسة عملهم الصحفي وخاصة في نقل وتغطية الأحداث والمواجهات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال وعزمه نقل سفارة بلاده إليها

وأشار التجمع إلى أن الاعتداءات "الاسرائيلية" تمثلت بالاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاعتداء المباشر والتهديد والاستهداف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمنع من التغطية.

وجاءت الانتهاكات على النحو التالي (14) : حالة اعتقال واحتجاز، (6) تمديد اعتقال ومحاكمة، (4) منع التغطية، (27) إصابة برضوض وحالات اختناق وبشظايا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، 10)) اعتداء جسدي والضرب بأعقاب البنادق وفرق الخيالة ورش غاز الفلفل، (3) اقتحام منازل، ( (2 منع تنظيم مؤتمرات صحافية، وفق رصد التجمع.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فأشار التجمع إلى مواصلة سياسة الاستدعاء والاحتجاز، حيث بلغ عددها (٦) انتهاكات فقط بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، وتمثلت في احتجاز الأجهزة الأمنية للصحفييْن: مقدّم البرامج في إذاعة "صوت القدس" الصحافي علاء سلامة، والمصوّر الصحافي الحرّ إيهاب فسفوس في قطاع غزة، واستدعاء الصحفي مصعب قفيشة في الخليل، بالإضافة إلى عقد محكمة الصلح" في نابلس جلسة للزميل الصحفي طارق أبو زيد، لتؤكد عدم اختصاصها، قبل تحويل القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.

وذكر التجمع ان النيابة العامة برام الله قدمت استئنافا على قرار المحكمة ببراءة الصحفي مراسل فضائية فلسطين اليوم جهاد بركات في قضية تصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.