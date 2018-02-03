"آبل" تحقق أرباحا قدرها 20 مليار دولار في ثلاثة أشهر

حققت مجموعة "آبل" 20 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر في نتيجة قياسية تشكل ربع رقم أعمالها تقريبا البالغ 88 مليارا، رغم تراجع طفيف في مبيعات أجهزة "آي فون".

وسعت المجموعة الأمريكية العملاقة إلى تكذيب شائعات مفادها أن التصميم الأخير لجهاز "آي فون" لم يجذب الجمهور مؤكدة أن مبيعات "آي فون 10" (إكس) "تجاوزت التوقعات" في الربع الأول من سنتها المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة تيم كوك في بيان: "نحن سعداء جدا بإعلان أفضل نتائج ربعية في تاريخ آبل". وأضاف: "تجاوز جهاز آي فون 10 توقعاتنا وكان الأكثر مبيعا بين أجهزة آي فون أسبوعيا منذ طرحه في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر" رافضا الكشف عن أرقام بهذا الخصوص.

وفي الربع الأول الذي يتزامن مع أعياد رأس السنة باعت "آبل" عددا أقل من أجهزة "آي فون" مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 (-1%)، إلا أن سعر الأجهزة بات أعلى ما يعني أن رقم أعمال الهواتف الذكية زاد بنسبة 13% إلى حوالي 62 مليار دولار.