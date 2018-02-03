أول تغريدة للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه

نشر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، التغريدة الأولى له منذ الإفراج عنه قبل أيام.

وغرد الوليد بن طلال بصور له تجمعه بأحفاده، في مخيم بالبر، قائلا إنه مع ابنيه خالد، وريم، وأحفاده.

وتابع :"برفقة أهلي وناسي في مخيم البر".

يشار إلى أن السلطات السعودية، أطلقت سراح الأمير الوليد، قبل أسبوع، بعد احتجازه حوالي ثلاثة أشهر مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين، بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت شركة "المملكة القابضة"، قالت الخميس، إن الوليد بن طلال، استأنف عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية.