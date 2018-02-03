عزام: ملاحقة اميركا للأونروا يأتي في سياق اصرارها على إذلال الفلسطينيين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن العرب لديهم القدرة على تحسين ظروف شعبنا والاستغناء عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ"لأونروا".

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي بمحافظة رفح، عصر الجمعة، بتخريج فوج من حفظة أجزاء من القرآن الكريم والدورات الشرعية.

وقال عزام:"ما زالت الإدارة الأميركية تواصل حربها على شعبنا بصورة غير مسبوقة، وتريد أن تحدث انقلاباً كبيراً في معايير الصراع، بل وفي معايير السياسة الدولية".

واضاف "أميركا كانت منحازة لإسرائيل طوال الوقت، وملاحقتها لـ(الأونروا) تعني اصرارها على إذلال الفلسطينيين، وتعني محاولة إنهاء حق العودة تمامًا، وإنهاء كل الفرص لحياة يتوفر لها الحد الأدنى من الكرامة وصفة الإنسانية".

وتابع الشيخ عزام :"يجب أن نلوم أنفسنا كعرب ومسلمين إزاء ما يجري، فإذا حجز ترامب ستين أو سبعين أو مائة مليون دولار من ميزانية "الأونروا" وحتى لو أوقف الدعم الأميركي كاملاً فإن دولة عربية اشترت لوحة حائط بنصف مليار، تستطيع أن تقدم كل ما تقدمه أميركا، وتحاول من خلاله ابتزازنا والضغط علينا ".

واستطرد قائلاً :"هذه الأمة العظيمة لا يجب أن تكون على هامش الأحداث، ولا يجوز أن تعيش حالة التفتت والضياع، وشعبنا جزء مبارك من هذه الأمة، يفترض منه أن يقدم القدوة والنموذج " .

وشدد الشيخ عزام على ضرورة إدراك هذا الجيل المكرم بهذه المهمات والخصائص التي تؤكد على أهمية تواجده على هذه الأرض، منوها إلى أنه لا يأس على الإطلاق رغم سوداوية اللحظة في هذه المرحلة، ورغم صعوبة الحياة يجب أن نتضامن ونتماسك، ويجب أن نقترب من ديننا أكثر ومن بعضنا أكثر.

وفي ختام حديثه، عبر الشيخ عزام عن أسفه الشديد إزاء الحدث الذي أودى بحياة سبعة من المواطنين بحي الصبرة، موضحاً أن سبب الحادث صغير مهما كبر، ومن المؤلم أنه وصل لمثل هذا العدد من الضحايا.

من جانبه، حث مسؤول جمعية إقرأ الشيخ عبد الفتاح حجاج، المكرمين على ضرورة الالتزام في المواصلة بحفظ كتاب الله، وختم المصحف كاملا.

وأكد أن هذا الجيل القرآني هو من سيحرر الأرض من دنس الصهاينة، وسيدخل المسجد الأقصى محررا وفاتحاً بإذن الله.



