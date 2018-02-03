الاحتلال ينسحب من قرية كفير بجنين بعد ان ألحق أضراراً بمنازل المواطنين

انسحبت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم السبت، من قرية كفير بجنين بعد ألحقت أضراراً بمنازل المواطنين واعتقال مواطنين ، ومداهمة منازل وسماع انفجارات بحثاً عن أحمد جرار .

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال حاصرت مدعومة بالجرافات منزل المواطن وليد ارشيد في قرية كفير جنوب جنين.

وافاد شهود عيان لمراسلنا بأن قوات الاحتلال اعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول والخروج منها، فيما يسمع دوي انفجارات قرب منزل المواطن ارشيد.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال وعبر مكبرات الصوت كانت تنادي بتسليم أحمد جرار المطلوب في عملية مقتل المستوطن بنابلس قبل شهر تقريبا وفقا لزاعم الاحتلال, ولم تتضح الصورة بعد اذا ما كان احمد جرار في المنزل ان انها مجرد ادعاءات من الاحتلال.

ويشار الى انقوات الاحتلال اقتحمت بلدتي برقين وعقابا في محافظة جنين، بعد أن فرضت عليها طوقا عسكريا. وذكرت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قبل انسحابها من بلدة برقين اعتقلت كلا من: ابراهيم عبيدي، ونادر مساد، ومبارك جرار، ومصطفى عنتر جرار.