الهجرة الدولية: غرق 90 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

غرق قرابة 90 مهاجراً غير شرعي معظمهم باكستانيون، اليوم الجمعة، جراء انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة “أوليفيا هيدون” خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، “إن الكارثة التي وقعت اليوم قبالة سواحل مدينة زوارة غربي ليبيا، نجمت عن انقلاب قارب بسبب تحميله فوق طاقته الاستيعابية”.

وأضافت أنه وفقًا لمكتب المنظمة في ليبيا فإن قرابة 90 مهاجرًا كانوا على متن القارب لقوا مصرعهم غرقًا.

وأشارت إلى العثور على جثث 10 من الضحايا على الشاطئ، بينهم ليبيين اثنين و8 باكستانيين، مؤكدًة أن خفر السواحل الليبي يواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وبيّنت أن المعلومات التي وصلتهم تؤكد أن معظم الضحايا باكستانيون.

ولفتت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من النجاة اثنين منهم وصلا البر سباحة، فيما نجا الأخير بمساعدة قارب صيد.

وبالعثور على 10 جثث ونجاة 3 أشخاص من إجمالي 90 مهاجرا كانوا على متن القارب يبقى هناك 77 مفقودا من المهاجرين الذين كانوا يعتزمون الوصول للشواطئ الإيطالية بطرق غير قانونية.

وكشفت هيدون أن عدد المهاجرين الذي لقوا مصرعهم في البحر المتوسط العام الحالي وصل إلى 246 شخصًا، وأن عدد الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية بلغ 6 آلاف و624 شخصًا.