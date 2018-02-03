الضفة: أمن السلطة يواصل اعتقال ناشطيْن في الجهاد ويلاحق آخر

تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة جنين اعتقال الأسير المحرر باسم حمدان (بلدة برقين) لليوم الرابع على التوالي، إلى جانب مواصلة اعتقال مخابرات نابلس المواطن زياد اشتيه لليوم السادس على التوالي بحجة توصيل مبلغ من المال لعائلة أسير.

وأفاد مصدرٌ في حركة الجهاد الإسلامي "إن جهاز الأمن الوقائي في جنين استدعى المحرر باسم حمدان للمقابلة قبل أربعة أيام، ولا يزال قيد الاعتقال، وعلى اثره نقل إلى سجن أريحا، دون الإفصاح عن ظروف احتجازه.

وفي نابلس، يواصل جهاز المخابرات العامة اعتقال الناشط في حركة الجهاد الإسلامي زياد اشتيه منذ يوم الاثنين الماضي، على خلفية توصيله مستحقات مالية إلى عائلة الأسير رائد الهندي، المحكوم بالسجن (25 عاماً) في سجون الاحتلال.

وقالت المعتقل اشتيه، "إن المخابرات تشترط للإفراج عن ابنها إحضار المبلغ الذي سلمه لعائلة الأسير الهندي، علما أن والدة الأسير الهندي امرأة مسنة وتعاني أمراضا عديدة، واستهلكت المبلغ المذكور في تكاليف إجراء عملية وشراء أدوية.

من جهة ثانية، ذكر مصدر في حركة الجهاد، أن أجهزة أمن السلطة تلاحق الأسير المحرر عامر النتشة، من مدينة الخليل، بهدف اعتقاله.