حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.