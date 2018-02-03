طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة في رفح

قصف الطيران الحربي الاسرائيلي الليلة، موقعاً للمقاومة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا أن القصف استهدف موقعاً غرب مدينة رفح من قبل طائرة استطلاع، ومن ثم من قبل طائرة حربية.

في ذات السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تعقيب له على القصف، أن الطائرات المقاتلة قامت بضرب مجمع لحماس مكون من مبنيين عسكريين فى جنوبى قطاع غزة، محملاً حركة حماس المسؤولية عن الوضع في قطاع غزة.

وزعم الإعلام العبري أن القصف الإسرائيلي جاء رداً على اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه النقب، حيث دوت صافرات الانذار بإحدى المستوطنات.

وأثناء القصف الاسرائيلي للموقع، دوت صافرات الانذار من جديد في مستوطنات غلاف غزة.