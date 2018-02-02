"الجهاد" شعبنا مصمم على استمرار الانتفاضة والمقاومة حتى يسقط المخططات الصهيو-أمريكية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن شعبنا مصمم على استمرار الغضب الشعبي، حتى اسقاط المخططات الصهيو- أمريكية، و رفضاً للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

و وجهت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة التحية لسواعد الانتفاضة وشبابها الذين يواصلون للأسبوع التاسع على التوالي تصعيد المواجهات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين .

و قالت الحركة إنه على الرغم من استمرار التنسيق الأمني والاعتقالات والملاحقات بحق شباب الانتفاضة، وكوادر قوى المقاومة في الضفة الغربية ، والعدوان والارهاب الذي يمارسه الاحتلال بحق المتظاهرين العزل بوجه الحصار على السلك الفاصل بين قطاع غزة والأرض المحتلة ، إلا أن شعبنا مصمم على استمرار الغضب الشعبي لإسقاط المخططات الصهيو- أمريكية ورفضا للحصار الظالم .

كما أشادت الحركة بشباب الانتفاضة الذين تصدوا للمستوطنين الذين يعيثون فسادا في ارضنا المحتلة ويهددون أمن وسلامة اهلنا وارضنا.

و أكدت على أن المستوطنين هدف مشروع ومواجهتهم هي السبيل لردعهم وكسر شوكتهم وقطع يدهم التي تعتدي على أبناء شعبنا ومقدساتنا وارضنا ومزارعنا.

و شددت الحركة على أن استمرار وتصاعد الانتفاضة والمقاومة هو الخيار الأصيل الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني ، وهو الخيار الكفيل بحماية القضية الفلسطينية، وتدفيع الاحتلال ثمن كل ما ارتكبه من عدوان وارهاب بحق الشعب والأرض والمقدسات.