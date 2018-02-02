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الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من غزة نحو "شعار هنيغف"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:54 - 02 فبراير 2018
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زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم رصد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة مساء الجمعة نحو منطقة "شعار هنيغف"، بالنقب المحتل.

و كانت صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات محيط منطقة معبر "ايرز" و ناحال عوز شمال قطاع غزة.

و وفقاً للمصادر العبرية، فقد سقط الصاروخ في اراضي خالية، ولكن انفجاره  كان قوياً جدا ادى لحالة من الذعر في صفوف سكان مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

  ويعتبر هذا الصاروخ الثاني الذي يطلق خلال 24 ساعة، حيث سقط ليلة امس صاروخ اخر قرب السياج الفاصل في منطقة "حوف اشكلون" شمالي بيت لاهيا، بحسب المصادر.

 

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