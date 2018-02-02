النفط يهبط أكثر مع صعود الدولار

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت أكثر من دولار أثناء التعاملات يوم الجمعة مع صعود الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، رغم أن أسواق الطاقة ما زالت تلقى دعما من التزام قوي بتخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك وتوقعات بارتفاع الطلب العالمي في 2018 .

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.44 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 68.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 64.59 دولار للبرميل.