جنوب إفريقيا.. بقرة سمّمتها أفعى تودي بالعشرات إلى المستشفيات

خضع 50 شخصا للعلاج بجنوب إفريقيا، توعكوا إثر تناولهم لحم بقرة نفقت جراء لدغة أفعى في إحدى قرى مقاطعة كيب الشرقية.

وقال المتحدث باسم مديرية الصحة في المقاطعة، سيزوي كوبيلو، في بيان، إن 50 شخصا توجهوا إلى المشافي في المنطقة، بعد ظهور أعراض من قبيل الإسهال والقيء، وآلام في الرأس وتشنجات بالمعدة، إثرا تناولهم لحم البقرة.

ولفت إلى أن المتضررين من الحادثة، بينهم 16 طفلا و8 نساء و4 مسنين، جرى إسعافهم إلى مستشفى نيلسون مانديلا الجامعي.

وذكر أنه تم إبلاغ بقية المستشفيات في المنطقة لتكون على أهبة الاستعداد، تحسبا لزيادة عدد المرضى، بسبب تناول لحم البقرة الملدوغة.

وأشار كوبيلو إلى انتشار ظاهرة تناول لحوم الحيوانات النافقة في البلاد، وحذّر من مغبة أكلها.