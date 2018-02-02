15 إصابة جراء المواجهات مع الاحتلال عند حدود غزة في "جمعة الغضب التاسعة"

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

و أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن اجمالي احداث قطاع غزة اليوم الجمعة بلغت 15 اصابات، بجراح مختلفة.

و وفقاً للمصادر، فقد الاحتلال الرصاص نحو المتظاهرين، مما أدى لإصابة 8 مواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب 5 آخرين شرق غزة، و اثنين آخرين شرق خان يونس.

و وصفت جراح اثنين من المصابين بأنها خطيرة.

يذكر أن مسيرات تنطلق يومياً بدعوة من القوى والفصائل في غزة، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، واستنكاراً لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل".