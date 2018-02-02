"اسرائيل" تبعد والدة أسير فلسطيني من كسيفة بالنقب

كشف موقع "واللا نيوز" الإخباري العبري بأن سلطات الاحتلال أبعدت والدة الأسير خالد ابو جوجدة من قرية الكسيفة البدوية في النقب، والذي قام بقتل الجندي، رون كوكيا.

وقد تم ابعادها لخارج الأراضي المحتلة قبل ايام، ولم يذكر الموقع المكان الذي تم ابعادها له.

وقال جهاز “الشاباك أن خالد (22 عاما)، من قرية بدوية غير معترف بها في جنوب "إسرائيل"، قام بطعن رون كوكيا وهو مقاتل في رقعة مشاة لواء ناحال التابعة للجيش الاسرائيلي، بينما انتظر الجندي في محطة للحافلات في 30 نوفمبر الماضي. وتم اتهامه بجريمة قتل من الدرجة الأولى، محاولة قتل، حيازة سكين، التحضير لارتكاب عمل إرهابي، واستخدام سلاح.

وقال “الشاباك إن شقيقه زاهي (22 عاما) كان شريكا ومساعدا بعد الهجوم. ووجهت إليه تهمة محاولة القتل، حيازة سكين، عرقلة سير العدالة، وتهم أخرى.

وقد تم تصنيف التهم الموجهة ضدهما على أنها ارهابية.

وفي الأول من ديسمبر العام الماضي ، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشين بيت المشتبهين وعثرت على بندقية كوكيا في المنطقة، إلا أن تفاصيل القضية كانت تحت امر قضائي صدر عن المحكمة