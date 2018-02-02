اصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما، والمنددة بإعلان ترمب القدس المحتلة عاصمة لــ "إسرائيل".

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، بمشاركة مئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.

وبين أن قوات الاحتلال هاجمت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص الحي، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.