عائلة هدار غولدين ترسل رسالة لنتنياهو وقادة الجيش.. فما هي؟

طالبت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعمل على إطلاق سراح ابنها، ووجهت العائلة انتقاداً كبيراً لنتنياهو لاهماله قضية ابنهم وعدم استعادته.

وجاء في رسالة وجهتها العائلة لنتنياهو وقادة جيش الاحتلال، أنه يتوجب على الحكومة أن تعيد الجنود الذين أرسلتهم لميدان القتال على جبهة غزة.

وقالت العائلة في رسالتها:" إن الحكومة أرسلت بأبنائنا إلى قطاع غزة لمنع إطلاق الصواريخ والقضاء على الأنفاق، وجندت آلاف الجنود لهذه الغاية ولكنها لم تتمكن من استعادة جنديين اثنين وقعا في أسر حركة حماس.

ودعت العائلة حكومة نتنياهو إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس عبر تشديد الحصار عليها.