أمريكا تمنع مارادونا من دخولها بسبب ترامب

رفضت الولايات المتحدة دخول أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرمادنو مارادونا، إلى البلاد، بسبب "شتيمة" وجهها للرئيس دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع برنامج "بوينس دياس أميركا" (صباح الخير أمريكا)، شرح محامي مارادونا، ماتياس مورلا، خلفية ما حدث بالضبط، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية.

ففي حديثه إلى شبكة "تيليسور" الفنزويلية، سُئل مارادونا، 57 عاماً، عن رأيه حول ترامب، فرد بالقول إنه "كيروليتا"، وتعتبر هذه الكلمة إهانة شائعة في الأرجنتين، وتعني الشخص الذي يتبع أوامر الآخرين مثل الدمية.

وكان بحاجة إلى الدخول إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة في مواجهة شريكته السابقة، كلوديا فيلافانيا.

وعلى رغم تألقه الكبير على أرض الملعب، أصبح مارادونا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، حيث أصبح مدمنا على الكوكايين بينما كان يلعب في الدوري الإسباني، في الثمانينات، وفُصل لمدة 15 شهرا بعدما أظهرت الفحوصات تعاطيه المادة المخدرة، عام 1991.

بعد ثلاث سنوات، تعرض إلى الفصل مرة أخرى، وهذه المرة بسبب تعاطي مادة الإيفيدرين، (أحد أنواع المنشطات المحظورة رياضيا)، خلال نهائيات كأس العالم، عام 1994.

ويشرف مارداونا في الوقت الحالي على تدريب نادي الفجيرة، وهو أحد أندية الدوري الإماراتي في كرة القدم.