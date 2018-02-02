حماس تنظم مسيرة نصرة للقدس بغزة

نظمت حركة حماس مسيرة نصرة للقدس خرجت من المساجد عقب صلاة الجمعة، وتجمعت في مهرجان خطابي.

ودعا القيادي سمعان عطا الله في كلمة ممثلة عن حركة "حماس" في منطقتي جنوب وشرق غزة الفصائل الفلسطينية وأحرار شعبنا للاجتماع على كلمة سواء لنمضي معا نحو إتمام المصالحة لنواجه الاحتلال بسلاح واحد وقلب واحد

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، نظمت القوى والفصائل الوطنية وقفة احتجاجية وسط المدينة، ضمن فعالياتها المتواصلة نصرة للقدس، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه متظاهرين شرقي المحافظة.

تأتي هذه المسيرات في إطار الرفض الشعبي والفصائلي الفلسطيني لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، ونصرة للمدينة المقدسة التي تتعرض لهجمة صهيونية شرسة.