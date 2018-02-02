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مستوطنون يخطون شعار "الموت لعهد التميمي"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 14:47 - 02 فبراير 2018
عهد التميمي خلال تواجدها في إحدى جلسات محاكمتها التي لم تنتهي بعد عهد التميمي خلال تواجدها في إحدى جلسات محاكمتها التي لم تنتهي بعد
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كتب مستوطنون شعارات معادية للفتاة الأسيرة عهد التميمي، على جدران بلدة النبي صالح مسقط رأسها، جاء فيها " الموت لعهد التميمي لا مكان لها وأسرتها هنا".

وذكرت مصادر عبرية، أن مجموعة تدفيع الثمن هي من تقف خلف كتابة هذه الشعارات.

يشار إلى أن الفتاة عهد التميمي تم اعتقالها من قبل جيش الاحتلال على خلفية طردها جنود الاحتلال من منزلها ولطم أحد الجنود على وجهه، وانتشار فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتقالها، كونها أهانت الجيش الإسرائيلي بفعلتها.

ومنذ نعومة أظافرها لعهد التميمي، وهي ناشطة قوية في مواجهة جنود الاحتلال في المسيرات السلمية في بلدة النبي صالح، وعرفت بجرأتها وتحديها للجيش الإسرائيلي.

الموت لعهد التميمي.JPG
الموت لعهد التميمي 1.JPG
الموت لعهد التميمي 2.JPG
 

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