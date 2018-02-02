"آبل" تحذف "تيليغرام" من متجر التطبيقات

حظرت شركة "آبل" تطبيق التراسل الآمن والمثير للجدل "تيليغرام"، مؤقتاً، من متجرها "آب ستور"، علماً أن رئيسة وزراء المملكة المتحدة، تيريزا ماي، انتقدت التطبيق أخيراً، ووصفته بـ"منصة الإرهابيين".

وعبر مؤسس "تيليغرام"، بايفل دوروف، عن أمله في تراجع "آبل" عن قرارها، خاصة أن التطبيق الأصلي "تيليغرام" والنسخة الأحدث منه "تيليغرام إكس" قد حذفا من "آب ستور".

وغرّد دوروف، أمس الخميس "أبلغتنا شركة (آبل) أن محتوى غير ملائم أتيح للمستخدمين عبر منصتنا، وبالتالي حذفت التطبيقين من (آب ستور)"، وأضاف: "حين نفعل الحماية اللازمة، نتوقع إعادة التطبيقين إلى متجر (آب ستور)".