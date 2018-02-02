تركيا تنتقد إدراج هنية على قائمة الإرهاب

عبرت الخارجية التركية عن قلقها من إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب الأمريكية، محذرة من انعكاسات القرار على" عملية السلام في المنطقة والمصالحة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي أقصوي، إن القرار الأمريكي "لم يضع في عين الاعتبار أن حركة حماس حقيقة هامة في الحياة السياسية الفلسطينية، ومن الواضح أنه لن يضيف إلى الجهود الرامية للتوصل لحل عادل شامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف أقصوي أن القرار "يتجاهل الحقائق على الأرض"، معربا عن أمله في "أن لا يؤثر القرار على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها تركيا لقطاع غزة".

والأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، إسماعيل هنية، ضمن التصنيف الخاص لما يسمى بـ "قائمة الإرهاب الأجنبي"، ولاقى القرار ردود فعل شعبية وفصائلية ورسمية فلسطينية منددة ومستنكره.