الجيش المصري: توقيف 8 مسلحين وسط سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، توقيف 8 مسلحين وسط سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من القبض على 8 أفراد، واكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة و12 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات والتخزين، بالإضافة إلى 2 عربة دفع رباعي".

وأضاف أن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بسيناء".

ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات تشهد مصر، بشكل متكرر، عمليات مسلحة، خفت وتيرتها مؤخرًا، تستهدف مواقع عسكرية وشرطية ومسؤولين أمنيين، ما أسفر عن مقتل المئات.