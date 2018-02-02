إيران تسخر من استعراض اميركا لصاروخ وهمي

قال رئيس لجنة الامن القومي الايراني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان الاجراء الاميركي في استعراض صواريخ وربطها بإيران مسرحية سياسية مضحكة.

وقال بروجردي في تصريح له اليوم الجمعة: ان أميركا وفي الآونة الاخيرة استعرضت أجزاء من صواريخ زعمت بأن إيران وضعت هذه الصواريخ تحت تصرف حركة أنصار الله اليمنية.. نحن نعتبر هذا الاجراء الاميركي مجرد مسرحية سياسية مضحكة جرت بهدفين.

وأوضح، أن الهدف الاميركي الأول من هذا الاجراء هو التشكيك في القدرات الصاروخية الإيرانية بحيث أن ترامب ومن خلال هذا الإجراء يسعى لتمهيد الارضية لإثارة نقاش حول موضوع الصواريخ الايرانية التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية والهدف الثاني يكمن في محاولاته للتغطية على الجرائم السعودية الواسعة ضد اليمن.

وصرح: ان أميركا ومن خلال هذا الاجراء تريد حرف الرأي العام العالمي من الجرائم البشعة الواسعة التي ترتكبها السعودية في اليمن وقتلها اكثر من 10 الاف من الابرياء في هذا البلد، مؤكدا أن واشنطن تريد ان تحرف اذهان الرأي العام العالمي عن هذه الجرائم وسوقها نحو صاروخ وهمي ايراني.