الرئيس عباس يلقي خطاباً بمجلس الأمن في 20 فبراير

يلقي رئيس السلطة محمود عباس، في 20 فبراير/ شباط الجاري، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أعلن السفير الكويتي في الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس.

وأكد السفير الكويتي، الخميس، أن بلاده ستركز، خلال ترؤسها للمجلس الشهر الجاري، على العديد من القضايا العربية المهمة لكي يتم نقاشها بشكل موسع في مجلس الأمن الدولي، من بينها الوضع في سورية واليمن وفلسطين.

وتحدث السفير الكويتي مطولاً حول القضية الفلسطينية، وقال إن مجلس الأمن سيشهد أكثر من إحاطة رفيعة المستوى متعلقة بفلسطين، معلناً عن حضور عباس جلسة في الـ 20 الجاري.

وقال إن "حضور الرئيس عباس مهم وضروري لاستمرار حشد التحركات على المستوى الدولي ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل السفارة إلى القدس المحتلة وتوسع المستوطنات، مؤكداً أنه "لم يكن هناك أي اعتراض من الدول الأعضاء بالمجلس على دعوة الكويت للرئيس الفلسطيني".

وتحتاج أي دولة ترأس مجلس الأمن مصادقة بقية الدول على البرنامج الشهري الذي تضعه.

وفي السياق، أكد العتيبي أن بلاده لم تتلق أي اعتراض من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الكلمة التي سيلقيها عباس أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أن المجلس، حتى اللحظة، لم يتلق أي معلومات حول حضور "إسرائيلي" رفيع المستوى لتلك الجلسة.

وفي إحاطة أخرى غير رسمية، تحت إطار ما يسمى بـ "أريا فورميولا"، وجهت الكويت دعوة للرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، وإلى كارن أبو زيد، والتي شغلت في الماضي منصب المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للحديث أمام المجلس عن المستوطنات والأوضاع الإنسانية.