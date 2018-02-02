انتحار نجل فيديل كاسترو

أقدم "فيدل كاسترو دياز بالارت" نجل الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو، على الانتحار "68 عاما".

وذكرت الصحيفة الرسمية في كوبا، أن الابن الأكبر لكاسترو كان يتلقى علاجًا في الأشهر الأخيرة ضد الاكتئاب.

ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل عن كيفية الانتحار، في وقت ستعلن فيه أسرته لاحقًا عن التفاصيل المتعلقة بمراسم دفنه.

ويعرف كاسترو الابن باسم "فيديليتو" في كوبا، وولد في الأول من سبتمبر/ أيلول 1949، ودرس الفيزياء النووية إبان العهد السوفيتي، وكان يُعرف بإسهاماته في الأنشطة النووية لكوبا.

وكان فيديل كاستروا قد فارق الحياة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.