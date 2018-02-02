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نتنياهو يزعم: إيران تستخدم لبنان قاعدة صواريخ لإطلاقها على إسرائيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 02 فبراير 2018
صواريخ ايرانية صواريخ ايرانية
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قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك محاولات إيرانية لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على "إسرائيل".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان صحفي أن اللقاء الذي جمع نتنياهو مع رئيس المجلس الأمني الروسي نيكولاي بيتروشيف، ناقشا القضايا والسيناريوهات المحتملة على ضوء التحولات والتوجهات الجارية في المنطقة وحول التموضع الإيراني في سوريا.

وتم بحث إجراءات التنسيق الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب العالمي والتحديات التي يضعها هذا الإرهاب أمام دول العالم في الفترة الراهنة. وتناولت المحادثات أيضا العلاقات المتعززة بين روسيا وإسرائيل في مجالات متنوعة.

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