وفد كوريا الشمالية الرياضي يصل الجنوبية للمشاركة بالأولمبياد

وصل الوفد الذي يشمل الرياضيين من كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إلى الجارة الجنوبية للمشاركة بالأولمبياد الشتوي التي ستقام في بيونغ تشانغ، في خطوة أولى ضمن "أولمبياد السلام"، الذي تسعى إليه سيؤول بعد أشهر من التوتر مع بيونغ يانغ.

وقبل ثمانية أيام من انطلاق الألعاب المقررة بين التاسع من شباط/ فبراير و25 منه، حط عشرة متزلجين من كوريا الشمالية الرحال في مطار قرب مدينة غانغ نونغ (شمال شرق)، بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، بعد رحلة مباشرة نادرة بين الكوريتين.

وتحقيقا لهذه الغاية، كان يتعين على سيؤول الحصول على ترخيص خاص كي يتم إعفاء الطائرة من العقوبات الأميركية.

وسيلتحق الرياضيون الكوريون الشماليون العشرة بمقر إقامتهم في غانغ غونغ حيث تقام منافسات التزلج.

وخارج المطار، رفع المؤيدون لهذا التقارب بين الجارتين صورا لعلم التوحيد، وهو عبارة عن صورة لشبه الجزيرة على خلفية بيضاء مع عبارة "نحن واحد".

وساهمت الألعاب الأولمبية في تقارب بين الشمال والجنوب، لم يكن واردا قبل أشهر على خلفية توتر في شبه الجزيرة، لاسيما بعد تكرار بيونغ يانغ إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. كما أجرت كوريا الشمالية أكثر من تجربة نووية، وسط تصريحات متوترة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز حلفاء الجنوب.

وقاطعت بيونغ يانغ لعدة أشهر الدعوات المتكررة من سيؤول للمشاركة في الأولمبياد الشتوي الذي أطلقت عليه اسم "ألعاب السلام"، حتى أنها تخطت المواعيد النهائية لتسجيل اللاعبين، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق على مشاركة 22 رياضيا كوريا شماليا، بينهم 12 لاعبة ضمن فريق موحد للكوريتين في لعبة الهوكي على الجليد.

ويشارك الرياضيون الكوريون الشماليون في التزلج الألبي، التزلج الشمالي، التزحلق الفني على الجليد، التزحلق السريع والهوكي على الجليد للسيدات.

وتم رفع العلم الكوري الشمالي في كوريا الجنوبية، بحسب ما أعلنت الجهات المنظمة، بعدما دخل قرار الإعفاء من الحظر حيز التنفيذ.

ولا تزال الكوريتان رسميا في حالة حرب بعد توقف النزاع الكوري (1950-1953) بموجب هدنة لا بمعاهدة سلام. ويمنع القانون كل مظاهر مديح الشمال، ويعاقب عليها بالحبس لفترات تصل إلى سبع سنوات، وبالتالي فإن رفع العلم الكوري الشمالي يشكل انتهاكا للقانون.

لكن والتزاما ببروتوكول اللجنة الأولمبية الدولية برفع أعلام الدول المشاركة كافة، استثنت النيابة العامة الكورية الجنوبية مناطق استضافة الألعاب من مفاعيل القانون، ولا سيما أماكن توزيع الجوائز وأماكن إقامة الرياضيين.

ودخل الإعفاء، اليوم الخميس، حيز التنفيذ مع الافتتاح الرسمي للقرية الأولمبية، بحسب ما أفاد المنظمون، حيث تم بالفعل رفع العلم الكوري الشمالي، غداة رفع أعلام الدول الأخرى.