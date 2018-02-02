الأسنان المكسورة يمكن إنقاذها

نصحت مجلة "تسانرات" الألمانية الشخص ‫الذي يتعرض لكسر في أسنانه بضرورة جمع الأسنان المكسورة أو المخلوعة، ‫وأن تمسك من أطرافها العلوية وليس من جذورها، كما يمنع أيضا تنظيف ‫الأسنان أو تطهيرها.

وأشارت المجلة الطبية الألمانية إلى أنه من الأفضل أن توضع الأسنان ‫المكسورة أو المخلوعة في حليب بارد منزوع ‫الدسم أو محلول ملحي (normal saline)، حتى الوصول إلى طبيب الأسنان.

‫وإذا كانت جروح الفم تنزف بشدة، فيمكن استعمال ضمادة أو قطعة من الشاش ‫أو القماش النظيف لكي يقضم عليها المرء بأسنانه، حتى الوصول إلى ‫طبيب الأسنان أو عيادة الأسنان في المستشفيات.

وسيعمل الطبيب على إعادة غرس السن في مكانه أو تثبيت الجزء المكسور.