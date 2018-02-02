الأسنان المكسورة يمكن إنقاذها

نصحت مجلة "تسانرات" الألمانية الشخص الذي يتعرض لكسر في أسنانه بضرورة جمع الأسنان المكسورة أو المخلوعة، وأن تمسك من أطرافها العلوية وليس من جذورها، كما يمنع أيضا تنظيف الأسنان أو تطهيرها.
وأشارت المجلة الطبية الألمانية إلى أنه من الأفضل أن توضع الأسنان المكسورة أو المخلوعة في حليب بارد منزوع الدسم أو محلول ملحي (normal saline)، حتى الوصول إلى طبيب الأسنان.
وإذا كانت جروح الفم تنزف بشدة، فيمكن استعمال ضمادة أو قطعة من الشاش أو القماش النظيف لكي يقضم عليها المرء بأسنانه، حتى الوصول إلى طبيب الأسنان أو عيادة الأسنان في المستشفيات.
وسيعمل الطبيب على إعادة غرس السن في مكانه أو تثبيت الجزء المكسور.