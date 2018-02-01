انفجار في مبنى حكومي بأنقرة جراء ضغط بخزان الغاز

وقع انفجار كبير، مساء اليوم الخميس، في أحد المباني الحكومية في العاصمة التركية أنقرة، ملحقا أضرارا مادية كبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، عن والي أنقرة أرجان توباجا، قوله: إنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن انفجارًا وقع في الطابق السفلي لدائرة الضرائب بحي "جوقور عنبر".

وأوضح توباجا أن سبب الانفجار ضغط زائد في أنابيب الغاز، مشيرا إلى أنه لم يتسبب بخسائر بشرية، كونه وقع بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وانصراف الموظفين.

وأكد أن الانفجار ألحق أضرارًا مادية كبيرة في الطابقين السفليين من المبنى المكون من قرابة 15 طابق.