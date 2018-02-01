7 أسباب تجعلك تتناول عصير البرتقال يوميا طوال الشتاء

دائما يوصي خبراء التغذية والأطباء بتناول البرتقال طوال فصل الشتاء، لما يحتوي عليه من فيتامينات تقوي جهاز المناعة.



وتشير الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال يوميا طوال الشتاء، يحمي من مختلف الأمراض الشتوية، وهو ما توضحه في السطور التالية.



الوقاية من السرطان

الخصائص المضادة للأكسدة وفيتامين C، الموجودة في البرتقال تساعد في الوقاية من السرطان وزيادة المناعة، وتجنب تحور الخلايا الصحية إلى خلايا سرطانية.



يزيل سموم الجسم

إلى جانب فيتامين C الموجود بنسبة عالية في عصير البرتقال، فهو أيضا يحتوي على فيتامين A، وهذه الفيتامينات تساعد في إزالة السموم من الجسم، وتزيد من تحسين كفاءة عمل الكلى، كما أن فيتامين (أ) يعمل على تحسين صحة البصر.



يمنع العيوب الخلقية

البرتقال غني بفيتامين B9، الذي يعرف أيضا باسم "حمض الفوليك"، وهذا الفيتامين يلعب دورا حيويا خلال فترة الحمل، فتناول كوب من عصير البرتقال يوميا يساعد في تجنب إصابة الجنين بأي عيوب خلقية.



تحسين عمل الدورة الدموية

محتوى حمض الفوليك في عصير البرتقال يساعد في نمو خلايا جديدة بالجسم، كما أنه يساعد في التخلص من الجذور الحرة الموجودة في الجسم، ويحسن أيضا من نمو كرات الدم الحمراء الجديدة في الدم، وهذا يساعد في تحسين عمل الدورة الدموية.



التحكم في ضغط الدم

عنصر"الهيسبيريدين" الموجود في عصير البرتقال يحمي الجسم من الأمراض المختلفة، لما له من أثر على كفاءة العمل في خلايا الدم التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم بشكل عام، وتناول عصير البرتقال يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم.



يحافظ على نسبة الكولسترول في الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم هو واحد من مسببات أمراض القلب والأوعية الدموية، وتناول عصير البرتقال بانتظام يعمل على تجنب تراكم الكوليسترول "الضار" في الأوعية الدموية، وهذا، يؤدي إلى تحسين تدفق الدم إلى الأوعية ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم.



الحد من الالتهابات

يمكن للبرتقال أن يمنع مقاومة الأنسولين عن طريق الحد من الالتهاب، وبالتالي يحمي القلب ويحسن من حماية عروق القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض السكري.