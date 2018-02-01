هل توافقت المالية والحكومة على موازنة 2018؟

اكدت وزارة المالية والتخطيط بانه يوجد توافق تام على فحوى وتوجهات موازنة العام 2018 بين رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة.

جاء ذلك ردا على ما نشر على لسان مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي بان "موازنة 2018 لم توزع على الوزراء والانسجام مفقود بين الحمد والله وبشارة".

واكدت الوزارة بانه عرض لمحة عن موازنة العام 2018 قبل ٣ اسابيع على مجلس الوزراء وتم عرضها امس على اللجنة الاقتصادية وسيتم عرضها على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 13/02/2018 وبعد ذلك سيتم الافصاح عنها ومناقشتها مع الاعلام والجمهور.