روسيا تستشير "اسرائيل" أمنيا لتأمين المونديال

ذكرت مصادر روسية بأن رئيس الأمن القومي الروسي، نيكولا بتروشف التقى اليوم الخميس مع نظيره "الاسرائيلي"، مئير بن شبات في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بالقدس المحتلة.

كما التقى بتروشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حيث بحث الاثنان في الجهود المبذولة لحفظ سلامة وامن الزائرين والسائحين الاجانب لروسيا، والذي سيحضرون مباريات كأس العالم " المونديال" لكرة القدم، والذي سيجري في 11 مدينة روسية الصيف الحالي.

و وفق القناة العبرية الثانية، فقد جاءت زيارة الوفد الروسي للحصول على استشارة امنية من جهاز الامن القومي الاسرائيلي لحماية المباريات.

وتمحور اللقاء بين الوفدين الروسي و "الاسرائيلي" على تبادل المعلومات، والتعاون المشترك ولاستشارة الجانب الاسرائيلي لتأمين المونديال الذي سيبدأ في 14 يونيو حتى 15 يوليو في 11 مدينة روسية.