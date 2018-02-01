سكان "تيكا" التركية في "جحر الديك" بلا كهرباء للشهر الثاني على التوالي

اشتكى عدد من المواطنين الذين تسلموا شققا سكنية في مدينة "تيكا" التركية في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة من سوء الأوضاع التي يعيشونها جراء تأخر تمديد التيار الكهربائي للمدينة، منذ أن تسلموا مفاتيح شققهم من وزارة الأشغال.

و قال هؤلاء المواطنين الذين هم من الفقراء و أصحاب المنازل المدمرة، و تم منحهم شقق سكنية في هذا المشروع: " إن شركة الكهرباء قامت بفصل الكهرباء عن المدينة بعد ساعات معدودة من تسلم الشقق، بدعوى عدم إيفاء المقاول بالمواصفات في تمديد شبكة الكهرباء للمدينة حسب الاتفاق مع وزارة الاشغال".

و أشاروا الى أن وزارة الأشغال وعدت أكثر من مرة السكان بحل المشكلة، من خلال الزام المقاول و التواصل مع شركة الكهرباء لهذا الغرض، إلا أن المشكلة لا زالت ترواح مكانها رغم مرور اسابيع، و المدينة تعيش أوضاعاً صعبة لعدم وصول الكهرباء.

و للوقوف على القضية تحدثت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مع مدير العلاقات العامة في شركة توليد الكهرباء محمد ثابت، الذي أوضح بأن المقاول لم يفي بالمواصفات و المعايير المطلوبة في تمديد شبكة الكهرباء، و لم يتم التنسيق مع الشركة لأجل هذا الغرض، لا سيما أن هذه مدينة كبيرة، و أن الشركة لديها عجز في الكهرباء.

و أشار ثابت الى أن وزارة الأشغال خاطبت الشركة، وتم الاتفاق معها على مراجعة المقاول، الذي فاز بالعطاء، للقيام بتسوية الوضع معه، و إصلاح الأخطاء، و لكن لم ترد الوزارة حتى هذا اليوم.

و لفت الى أن شركة الكهرباء ليس لديها أي عراقيل أو مشكلات لتزويد المدينة بالكهرباء، و لكن وفقاً للمواصفات و الشروط المعتمدة لديها.

كما أكد بأن الشركة تتعامل مع أي وثائق بشفافية مطلقة، و هي مستعدة لتزويد الرأي العام بأي وثائق من شأنها أن تخلي مسؤوليتها أمام تأخير وصول الكهرباء لمدينة "تيكا" التركية.

وكان وزير الاشغال العامة والاسكان د مفيد محمد الحساينة قد سلم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية واصحاب المنازل المدمرة في منطقة جحر الديك وسط القطاع قبل أكثر من شهر، والتي هي بتمويل تركي من خلال وكالة التعاون والتنسيق التركية" تيكا".